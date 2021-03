Feu vert

-Lewis Hamilton a misé sur une stratégie décalée pour s'imposer avec moins d'une seconde d'avance. Le pilote Mercedes a vraiment tout donné pour résister jusqu'au bout au retour de Max Verstappen signer sa 96e victoire. Il a battu au passage le précédent record de 5112 tours menés par Michael Schumacher. Une de ses plus belles victoires assurément.

-Brillante 2e place de Max Verstappen qui a repris la tête à quatre tours de l'arrivée mais en mettant les quatre roues hors de la piste ce qui l'a obligé à laisser repasser Lewis Hamilton sur ordre de la direction de course. Après, ses pneus avaient surchauffé et il n'a plus pu porter une autre attaque. Grosse déception pour le pilote Red Bull qui avait signé la pole et possédait la meilleure voiture ce week-end. Mais la stratégie de Red Bull n'a pas été optimale. Dommage