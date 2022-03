Tops

- Pole, victoire, meilleur tour en course et même doublé, la Scuderia Ferrari a tout raflé ce week-end à Barheïn avec Charles Leclerc lauréat de son 3e GP et Carlos Sainz deuxième. Le dernier doublé des Rouges (tout comme la dernière victoire d'ailleurs) remontait à Singapour 2019 avec Vettel-Leclerc. Il faut remonter à Bahreïn 2010 pour retrouver deux pilotes Ferrari (à l'époque Fernando Alonso et Felipe Massa) en tête du Championnat du Monde à l'issue du premier GP.

- La bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen qui se sont passés et repassés plusieurs fois du 17ème au 19ème tour. On n'avait plus une telle bagarre en F1 depuis longtemps.