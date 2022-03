La première séance libre de la saison de F1 a rendu son verdict à Bahreïn. Et l'on démarre par une grosse surprise avec le meilleur chrono à mettre à l'actif de l'AlphaTauri à moteur Honda de Pierre Gasly. Avec les gommes les plus tendres, le Français a bouclé son meilleur tour en 1.34.193 à un peu moins de trois secondes de la meilleure performance de Max Verstappen lors des premiers essais du vendredi en 2021. La première confirmation est donc que les F1 2022, plus lourdes, sont nettement moins rapides que leurs devancières.

Derrière Gasly, on retrouve les deux Ferrari de Charles Leclerc (à 364 millièmes) et Carlos Sainz (à 0.418) mais en pneus médiums. George Russell pointe au 4e rang avec la première des Mercedes mais en pneus tendres il concède plus de quatre dixièmes à Gasly. Inquiétant. C'est pire pour Lewis Hamilton 7ème à 0.750.

Cinquième rang pour le champion en titre Max Verstappen et sa Red Bull RB18, troisième en pneus médiums à 0.549. Lance Stroll est 6e sur l'Aston Martin (tendres), Fernando Alonso 8ème (tendres) précède Yuki Tsunoda (à 835 millièmes de son équipier avec les mêmes pneus...) et Sergio Pérez clôture le Top 10 à 857 millièmes sur la seconde Red Bull.

A noter le 14ème rang du remplaçant de Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg. Victimes de soucis de freins, les McLaren-Mercedes sont très loin, 16ème et 17ème à plus de deux secondes.

Mick Schumacher devance Kevin Magnussen de trois dixièmes chez Haas, tandis que Valtteri Bottas débute mal sa nouvelle collaboration avec Alfa Romeo, le Finlandais n'ayant pas pu boucler un seul tour chrono suite à des soucis techniques...

La deuxième séance, nettement plus intéressante car disputée aux mêmes horaires que la qualification de samedi et la course de dimanche, débutera à 16h chez nous.