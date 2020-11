Deux semaines après la Turquie et Istanbul, la Formule 1 a posé ses valises dans le désert de Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn. Les Mercedes ont marqué la première séance d'essais libres de leur empreinte en verrouillant le haut du classement. Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide. Le septuple champion du monde a réalisé son meilleur tour en 1:29.033, devançant de quatre dixièmes son équipier Valtteri Bottas.

Une "Mercedes rose", la Racing Point de Sergio Pérez, s'est glissée au troisième rang de la session. Le Mexicain, médaillé d'argent en Turquie, a lâché neuf dixièmes sur Hamilton. Pointant à 985 millièmes de seconde, Carlos Sainz (McLaren) est le dernier pilote à finir dans la même seconde que le Britannique. Pierre Gasly (AlphaTauri), très performant en essais depuis quelques Grands Prix, se hisse dans le quinté de tête du vendredi matin.

Max Verstappen (Red Bull) a vécu une séance agitée. Le Hollandais est parti en tête-à-queue et endommageait son fond plat, les mécaniciens de l'écurie autrichienne s'affairant sous la RB16 de "Mad Max". Le Batave est crédité du 6ème chrono, à 1.2 de Hamilton. Verstappen précède son équipier Alex Albon. Esteban Ocon (Renault), Lance Stroll (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault) complètent le Top 10, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel.