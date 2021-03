Red Bull et Max Verstappen ont marqué leur territoire d'entrée de jeu lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Le Hollandais a pointé le bout de son nez en toute fin de session pour signer un 1:31.394 synonyme de meilleur temps. Le vainqueur du dernier Grand Prix, à Abou Dhabi, devance de près de trois dixièmes la meilleure Mercedes, celle de Valtteri Bottas. Après avoir momentanément occupé le haut de la feuille de chronos, Lando Norris est crédité du troisième temps, à 5 dixièmes de Verstappen. Il faudra compter sur McLaren à Sakhir, c'est certain !

Le champion en titre, Lewis Hamilton, est quatrième à 527 millièmes. Charles Leclerc rassure quelque peu les tifosi puisqu'il place sa Ferrari SF21 en 5ème position. Le Monégasque est à 599 millièmes et précède Sergio Pérez qui semble avoir bien assimilé le mode d'emploi de sa RB16B. Preuve que les performances du taureau rouge en essais hivernaux n'étaient pas du bluff. La première AlphaTauri, celle de Pierre Gasly, est 7ème devant Carlos Sainz (Ferrari) et Daniel Ricciardo (McLaren), premier pilote au-delà de la seconde. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) complète le Top 10.

On notera que les Aston Martin et les Alpine sont en retrait à l'issue de cette première séance. Sebastian Vettel se contente du 12ème chrono, juste devant son équipier Lance Stroll. Esteban Ocon et Fernando Alonso sont également en formation, aux 15ème et 16ème places derrière l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Sans surprise, les Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin ferment la marche.