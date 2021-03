Déjà le plus rapide lors de la première séance, Max Verstappen (Red Bull) a remis dans la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Le Hollandais a terminé à nouveau au sommet de la feuille de chronos avec un meilleur temps en 1:30.847, profitant des températures plus fraiches pour améliorer son temps. Verstappen précède Lando Norris qui confirme la bonne forme des McLaren. Le Britannique est à seulement 95 millièmes de secondes. La première Mercedes, celle de Lewis Hamilton, est en troisième position, à deux dixièmes.

Ferrari a connu un bon vendredi puisque Carlos Sainz signe le quatrième chrono au volant de sa SF21. L'Espagnol est à 280 millièmes de Verstappen. La deuxième Mercedes pilotée par Valtteri Bottas complète le Top 5 devant Daniel Ricciardo (McLaren). Yuki Tsunoda (AlphaTauri) est monté en puissance et réalise le septième temps. Après une première session décevante, Aston Martin se rattrape quelque peu avec le huitième temps de Lance Stroll. Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sergio Pérez (Red Bull) se hissent dans les dix premiers.

On notera que le Top 15 est en moins d'une seconde, c'est dire l'intensité des débats ! Un Top 15 dans lequel on retrouve Esteban Ocon (Alpine, 11ème), Charles Leclerc (Ferrari, 12ème), Sebastian Vettel (Aston Martin, 14ème) ou encore Fernando Alonso (Alpine, 15ème). Le principal incident de la séance est à mettre à l'actif de Kimi Räikkönen. Le Finlandais est parti en glissade et a fini dans le mur de pneus, son Alfa Romeo se retrouvant dépourvue de ses moustaches. Iceman a néanmoins pu poursuivre sa route et regagner son stand.

Troisième séance libre demain à 13 heures.