Déjà le plus rapide lors des deux premières séances d'essais libres, Max Verstappen s'est offert le sans-faute en s'adjugeant le meilleur temps lors de la troisième séance ce samedi à Sakhir. Voilà qui augure de belles choses pour les qualifications du Grand Prix de Bahreïn qui débuteront cet après-midi à 16 heures. Le Hollandais a tourné en 1:30.577 sous le cagnard du Moyen-Orient. Le pilote Red Bull devance Lewis Hamilton. Le champion en titre a lâché sept dixièmes sur son cadet. Preuve que les machines propulsées par Honda marchent bien, Pierre Gasly réalise le troisième temps pour le compte d'AlphaTauri.

Quatrième chrono pour Valtteri Bottas (Mercedes) qui finit néanmoins à 1,2 seconde de Verstappen. Le quinté de la session est complété par Sergio Pérez (Red Bull) qui confirme que les monoplaces de Milton Keynes sont favorites pour ce week-end. Sixième temps pour la meilleure Ferrari, celle de Carlos Sainz. On retrouve ensuite Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) et Daniel Ricciardo (McLaren).

A l'exception de Williams et Haas, tous les constructeurs ont placé au moins une de leurs voitures dans le Top 10 ! On n'y retrouve toutefois pas Sebastian Vettel (Aston Martin) et Fernando Alonso (Alpine). L'Allemand et l'Espagnol sont respectivement 14ème et 15ème. A leur décharge, Lando Norris (McLaren), qui avait brillé la veille, est derrière eux. On croise les doigts pour que ces deux pilotes qui comptabilisent six couronnes mondiales à eux deux soient plus fringants tout à l'heure...