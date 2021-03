Même si Max Verstappen n'a pas gagné, suite à une mauvaise stratégie mais aussi une petite faute de précipitation (il était bien plus rapide et lui restait quatre tours pour doubler Lewis Hamilton), le Belgo-néerlandais possédait bien la meilleure monoplace ce week-end. L'avantage de la RB16B et son moteur Honda était flagrant en qualifs, mais aussi net en course, surtout dans les secteurs 2 et 3.



