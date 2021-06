1. Max Verstappen : " Même s'il ne partira que 3e en raison du drapeau rouge brandi en fin de séance qualificative suite à la sortie de Tsunoda (mais pourquoi donc le Japonais s'est-il relancé dans un tour rapide alors qu'il n'avait plus de gommes fraîches ?) et même s'il a lui aussi terminé dans le mur lors des derniers essais libres, Max Verstappen possède sans doute le meilleur moteur (V6 Honda) pour ce tracé, à la fois puissant et souple."



