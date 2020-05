Comme annoncé ce matin, le Grand Prix de Belgique 2020 aura bien lieu les 30 et 31 août prochains mais se déroulera à huis-clos. Afin de ne pas laisser les spectateurs qui ont déjà acheté leurs places dans le flou, la société Spa Grand Prix a directement communiqué à ce sujet et proposé deux solutions : soit les spectateurs conservent leurs billets en vue de l'édition 2021 (l'option privilégiée par le promoteur), soit ils peuvent réclamer un remboursement en bonne et due forme.

"En choisissant la première solution, vous soutenez l'ensemble du sport automobile et vous vous garantissez l’obtention de places pour l’édition 2021", indique Spa GP. "Enfin, en choisissant cette formule, vous bénéficiez de tarifs plus avantageux car les prix 2021 sont appelés à être revus à la hausse. A partir du 25 mai 2020, vous recevrez toutes les instructions et informations utiles par email afin d’obtenir vos tickets 2021."

"Si vous optez pour la deuxième solution, il vous faudra remplir un formulaire de demande de remboursement qui sera disponible dans votre espace client à partir du 25 mai 2020. Toutes les demandes de remboursement devront être introduites par la personne ayant passé la commande initiale. Spa Grand Prix attire néanmoins votre attention sur le fait qu’aucune garantie ne peut vous être donnée sur la disponibilité de tickets après votre annulation de commande. La demande sur les tickets 2021 risque d’être très importante vu la quantité de tickets reportés de 2020 à 2021."