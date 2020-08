La cote du GP : 6/10

Le public absent n'aura pas raté grand chose. Devant, il ne s'est strictement rien passé entre les trois pilotes dominant le championnat. On ne retiendra comme image forte que le gros crash d'Antonio Giovinazzi (parions qu'il a disputé son dernier GP d Belgique) entraînant dans sa perte le pauvre George Russell. Hormis cela, on ne s'est passionné que pour les remontées dans le peloton de Sergio Pérez et de Pierre Gasly

Les différents leaders : 1er au dernier tour Lewis Hamilton