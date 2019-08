Ferrari aura été l'écurie de ce vendredi au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Après Sebastian Vettel quelques heures plus tôt, c'est au tour de Charles Leclerc de se hisser au sommet de la feuille de chronos lors de la 2ème séance libre. Le jeune Monégasque a amélioré le temps réalisé par son aîné en tournant en 1:44.123, soit trois dixièmes de mieux. Vettel le suit à 630 millièmes. Cela signifie que les SF90 auront signé le doublé pendant toute la journée. Mais de l'eau doit encore couler sous les ponts avant samedi après-midi...





Deux voitures rouges sont pourchassées par deux voitures grises puisque Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont 3ème et 4ème. Les deux pilotes Mercedes ont concédé huit dixièmes sur Leclerc. Sergio Pérez (Racing Point) signe le 5ème temps mais le Mexicain s'est fait une frayeur en toute fin de séance quand un début d'incendie s'est propagé sur sa monoplace. On retrouve ensuite la première Red Bull, celle de Max Verstappen qui est 1,2 seconde.





On retrouve ensuite Kimi Räikkonen (Alfa Romeo), Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) et Alex Albon (Red Bull). Dix-septième temps pour Pierre Gasly (Toro Rosso) qui devra composer avec un moteur Honda bien moins évolué que ceux de ses collègues.





La 3ème séance d'essais libres aura lieu samedi de 12h à 13h.