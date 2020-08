Il n’y en a eu que pour Lewis Hamilton lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Déjà le plus rapide lors de sa première tentative en Q3, le leader du championnat a enfoncé le clou avec un chrono fabuleux en 1:41.252. C’est le record du tour pour le Britannique qui n’a jamais tourné aussi vite depuis le début du week-end.

La première ligne sera toute noire. Valtteri Bottas s’élancera aux côtés de Hamilton. L’écart est considérable entre les deux pilotes puisque le Finlandais est relégué à cinq dixièmes. Troisième chrono pour Max Verstappen (Red Bull) qui manque la première ligne pour un centième de seconde. Le Hollandais retrouvera à ses côtés son ancien équipier Daniel Ricciardo. Le pilote Renault a réalisé le 4e chrono, preuve que les Renault sont en forme ce week-end.

Une Red Bull et une Renault se partageront également la 3e ligne avec Alex Albon devant Esteban Ocon. Légère déception du côté des McLaren et des Racing Point. Carlos Sainz est 7e tandis que Lando Norris ne peut que compléter le Top 10 après avoir montré de belles dispositions en essais libres. Sergio Pérez et Lance Stroll s’intercalent entre les deux monoplaces oranges.

Il n’y a pas eu de miracle pour les Ferrari en qualifications. Déjà en très grande difficulté lors des essais libres, les monoplaces rouges se sont hissées in extremis en Q1 avant d’être éliminées en Q2. Charles Leclerc, vainqueur à Spa douze mois plus tôt, a réalisé le 13e chrono devant son équipier Sebastian Vettel. Aucune monoplace équipée d’un V6 Ferrari n’est passée en Q3. C’est dire si le gouffre est béant…

Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné demain à 15h10.