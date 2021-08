Valtteri Bottas (Mercedes) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Le Finlandais a pris la tête à la fin de la session avec un meilleur chrono en 1:45.199. Les pilotes ont d'abord chaussé les pneus intermédiaires avant de mettre les slicks, la piste s'étant asséchée. Longtemps en tête de la séance, Max Verstappen (Red Bull) est 2ème à 164 millièmes. Preuve que les chronos signés ce matin sont tout sauf représentatifs, Pierre Gasly (AlphaTauri) est 3ème, à 5 dixièmes.

Le quinté de tête est complété par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. On retrouve ensuite Sergio Pérez (Red Bull) et le héros malheureux de la Hongrie, Sebastian Vettel (Aston Martin). L'Allemand est le dernier pilote à concéder moins d'une seconde sur Bottas. 8ème temps pour la première McLaren, celle de Lando Norris. Le Top 10 est complété par Esteban Ocon, vainqueur-surprise sur Hungaroring, et Fernando Alonso, tous deux sur Alpine. Le leader du championnat, Lewis Hamilton (Mercedes), n'est que 18ème. Preuve que cette séance ne veut encore rien dire quant à la hiérarchie...

Deuxième séance cet après-midi, à 15 heures.