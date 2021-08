Après Valtteri Bottas au matin, Max Verstappen a augmenté le rythme pour signer le meilleur chrono de la deuxième séance libre du Grand Prix de Belgique. Le pilote Red Bull a été sensiblement plus vite avec un meilleur temps en 1:44.472. Le Hollandais a cependant provoqué une interruption définitive de la séance en sortant de la piste à hauteur du virage de Malmédy. La RB16B n°33 subissait quelques dommages et ne pouvait repartir. Charles Leclerc (Ferrari) est sorti au même endroit plus tôt dans la séance.

A 41 millièmes, Valtteri Bottas (Mercedes) est crédité du 2ème temps devant son équipier Lewis Hamilton qui a retrouvé une position digne de son rang après un anonyme 18ème temps au matin. Le Britannique est à 72 millièmes. On retrouve ensuite l'Alpine de Fernando Alonso à 4 dixièmes et l'AlphaTauri de Pierre Gasly à 5 millièmes. Les Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel encadrent l'Alpine d'Esteban Ocon. Suivent Lando Norris (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull). On notera que le Top 10 est regroupé en moins d'une seconde.

EL3 demain à 12 heures.