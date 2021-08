Dans la grisaille spadoise, les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez ont verrouillé le haut du classement de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique.Les pilotes ont évolué sur des oeufs pendant l’intégralité de la session avec une piste particulièrement glissante. Ce sont les pneus intermédiaires qui ont eu les faveurs des écuries ce samedi.Verstappen a dès lors signé un chrono nettement inférieur à celui réalisé hier après-midi avec un meilleur temps en 1:56.924. Il devance son équipier Sergio Pérez de près d’une seconde !Au-delà de la seconde, Lewis Hamilton (Mercedes) est troisième de la séance. Le leader du championnat devance Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin).Après s’être fait une frayeur à la sortie du virage du Campus, Pierre Gasly (AlphaTauri) est crédité du septième temps devant Sebastian Vettel (Aston Martin), George Russell (Williams) et Fernando Alonso (Alpine).