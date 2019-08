Les tifosi peuvent exulter. Pour la première fois depuis 2007, la 1ère ligne du Grand Prix de Belgique sera 100% Ferrari. Déjà le plus rapide lors des deux dernières séances d'essais libres, Charles Leclerc a signé la pole position. Après Bahreïn et l'Autriche, c'est la 3ème fois de sa carrière que le jeune Monégasque s'élancera en tête de la meute. Le champion 2017 de F2 a tourné en 1:42.519, mettant pas moins de... sept dixièmes à son équipier Sebastian Vettel, gêné par le trafic et auteur de quelques petites fautes dans son dernier tour.





Derrière les deux Ferrari, on retrouvera les deux Mercedes. Ayant finalement pu profiter d'une monoplace réparée à temps, Lewis Hamilton a signé le 3ème chrono, n'échouant qu'à 15 millièmes de Vettel. 4ème chrono pour Valtteri Bottas. On retrouve ensuite l'unique Red Bull en Q3, celle de Max Verstappen. Suivent les deux Renault de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, mais les deux pilotes du losange reculeront de cinq places sur la grille suite à une pénalité moteur. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Sergio Pérez (Racing Point) et Kevin Magnussen (Haas) complètent le Top 10.





La séance a été marquée par les spectaculaires casses moteur de Robert Kubica (Williams) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), les deux pilotes achevant leurs qualifs dès la Q1 dans un panache de fumée. Parmi les éliminés de marque, citons Pierre Gasly (Toro Rosso), 16ème mais qui néanmoins devancé Danill Kvyat, et Carlos Sainz, 17ème.