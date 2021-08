Les qualifications du Grand Prix de Belgique sur le Circuit de Spa-Francorchamps ont offert un dénouement sensationnel avec une première ligne composée de Max Verstappen et George Russell.

Interrompue suite au crash de Lando Norris (McLaren), piégé par de l'aquaplaning dans le Raidillon, la Q3 reprenait avec moins de neuf minutes au compteur. Max Verstappen a marqué un grand coup en signant la pole devant un public acquis à sa cause. Le Hollandais a réalisé son meilleur temps en 1:59.765, étant parmi les derniers à franchir la ligne d'arrivée.

Le pilote Red Bull aura une belle occasion de résorber son retard au championnat sur Lewis Hamilton puisqu'il aura à ses côtés un invité-surprise nommé... George Russell !

Au volant de sa modeste Williams, le Britannique, probablement remplaçant de Valtteri Bottas chez Mercedes en 2022, a créé la sensation en arrachant la deuxième chrono, s'installant même provisoire en pole position avant d'être délogé par Verstappen. L'ancien champion de F2 est à 321 millièmes de Mad Max.

La deuxième ligne sera composée de Lewis Hamilton, qui a manqué la deuxième ligne pour un centième de seconde, et Daniel Ricciardo qui met du baume au coeur à McLaren après l'accident de Norris qui marchait très bien en Q1 et en Q2. Sebastian Vettel (Aston Martin) et Pierre Gasly (AlphaTauri) sont en troisième ligne.

Derrière Sergio Pérez (Red Bull), Valtteri Bottas n'est que huitième et reculera de cinq places sur la grille suite aux incidents du Hungaroring. Le Top 10 est complété par Esteban Ocon (Alpine) et le malheureux Lando Norris.

Berezina chez Ferrari où Charles Leclerc et Carlos Sainz ont tous les deux été éliminés en Q2. Le Monégasque et l'Espagnol étaient respectivement crédités des 11ème et 13ème temps. Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin) n'ont pas fait mieux