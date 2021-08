Les 65 000 spectateurs déjà présents samedi pour les qualifications du GP de Belgique n’auront pas bravé le froid et la pluie pour rien. On a en effet eu droit à une séance chargée en émotions et en surprises même si au final c’est le héros quasi local qui s’est imposé. Pour le plus grand bonheur d’une majorité de fans oranje.

Déjà retardée d’un petit quart d’heure en raison des conditions météorologiques, la session s’est achevée peu avant 17h suite à une interruption d’une quarantaine de minutes consécutive au gros crash au Raidillon de Lando Norris.