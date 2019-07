C'était attendu: Mercedes a dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne vendredi sur le circuit de Silverstone, qui sied aux caractéristiques de sa monoplace.

"Sur le papier, nous devrions être en relativement bonne forme", estimait le patron des Flèches d'argent Toto Wolff avant de prendre la piste. Ses hommes ont en effet écrasé la concurrence en Espagne mi-mai et en France fin juin, engrangeant deux pole positions et deux doublés sur des tracés comparables.

Vendredi, Bottas a enregistré le meilleur chrono en 1 min 26 sec 732/1000, 69/1000 devant Hamilton.

"La voiture a l'air plutôt équilibrée mais il y a de la marge pour progresser", estime le Finlandais. "Elle est bien dans les virages et il y a plein de virages, donc c'est une bonne chose."

"J'ai l'impression que nous sommes dans le coup", confirme le Britannique qui avoue, par contre, "lutter avec l'arrière" de sa voiture. "Valtteri avait l'air plus à l'aise, donc il va falloir creuser ce soir pour comprendre le problème", exhorte le leader du classement des pilotes pour 31 points.

"L'équipe à battre"

Les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivent à 197 et 448/1000 respectivement, mais les deux hommes demeurent insatisfaits.

"On galère un peu avec les pneus" dans les longs relais, confie le Monégasque. "Nous avons essayé certaines choses sur lesquelles nous reviendrons peut-être et qui ont rendu les choses un peu difficiles à lire. Mais Mercedes est encore très, très forte", ajoute l'Allemand.

Pour lui, l'écurie allemande sera de nouveau "l'équipe à battre" lors des qualifications samedi (14h00 locales/15h00 françaises/13h00 GMT).

La bonne surprise du jour est venue de Pierre Gasly, aux performances décevantes depuis sa promotion chez Red Bull pendant l'hiver.

Pressé d'élever son niveau par son encadrement et les médias, le Français a signé le meilleur temps de la séance du matin et le 5e de l'après-midi, 313/1000 devant son équipier Max Verstappen, vainqueur de la manche précédente en Autriche fin juin, la première remportée cette année par une autre écurie que Mercedes.

"On a fait beaucoup de changements depuis l'Autriche, de mon côté et avec l'équipe", explique l'intéressé. "Pour l'instant, ça a l'air de payer (...) Je me sens à l'aise dans la voiture donc on va essayer de continuer dans cette direction et tout mettre ensemble demain (samedi)."

Une nouvelle fois, le milieu de tableau est plus serré, avec dix pilotes en 307/1000 de la 8e place, occupée par l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), à la 17e, propriété de l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing).

"Moment un peu embarrassant"

Les Williams, bonnes dernières à plus de 3 sec, mais aussi Romain Grosjean, 18e à 2 sec 062/1000), sont par contre hors du coup.

Le Français de Haas a débuté sa journée par un improbable tête-à-queue à la sortie des stands, au moment où il a désactivé son limitateur de vitesse, qu'il explique par le froid. "Un moment un peu embarrassant mais ça fait partie des choses de la vie. Je pense qu'il vaut mieux en rire", a-t-il réagi. "Ca ne nous a pas trop embêtés pour le reste de la journée."

Une fuite hydraulique l'a ensuite privé "d'une bonne demi-heure" de roulage dans l'après-midi. Mais Grosjean, qui est revenu ce week-end à la voiture qu'il pilotait à l'ouverture de la saison en Australie pour essayer de comprendre pourquoi sa version actuelle n'est pas à la hauteur, assure avoir tout de même eu "une journée assez productive".

Outre Hamilton, nombre de pilotes sont partis en tête-à-queue et sortis de piste, sans conséquences.

Rien d'étonnant sachant que l'asphalte a été refaite en juin. Encore grasse et glissante dans la matinée, elle gagne progressivement en adhérence alors que les pneus y déposent de la gomme. Mais ce sont surtout les rafales de vent qui n'ont pas aidé.

On retiendra enfin quelques alertes mécaniques lors des essais libres 2. Mercedes a changé "par précaution" une bougie d'allumage du moteur de Bottas et George Russell (Williams) a été victime d'un problème de boîte de vitesses.