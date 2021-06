Clairement, Max Verstappen a été le grand pilote de ces qualifications. Déjà le plus rapide lors des essais libres de vendredi, le Hollandais a signé une pole position sans la moindre contestation. Le pilote Red Bull a été le seul à tourner sous les 1:04 avec un meilleur chrono en 1:03.841.

Valtteri Bottas a réalisé le 2e chrono des qualifications, à 194 millièmes de Verstappen. Mais le pilote Mercedes reculera de trois places sur la grille suite à sa glissade dangereuse survenue lors de la 2e session libre vendredi après-midi. Auréolé du 3e temps, Lewis Hamilton (Mercedes) gagne donc un échelon et s'élancera aux côtés de son rival au championnat.

La 2e ligne sera dès lors occupée par Lando Norris (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull), respectivement crédités des 4e et 5e chronos. Sixième temps pour Pierre Gasly (AlphaTauri) qui a pris le meilleur sur Charles Leclerc (Ferrari) et son équipier Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Le Japonais est sous investigation pour avoir quelque peu gêné Bottas en Q3. Le Top 10 est complété par Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin).

Plusieurs noms ronflants sont restés coincés en Q2 et en Q3. Derrière George Russell (Williams), Carlos Sainz (Ferrari) a échoué au 12ème rang devant Sebastian Vettel (Aston Martin) et, plus surprenant, Daniel Ricciardo (McLaren). Esteban Ocon (Alpine) a été éliminé en Q1, le Français étant crédité du 17ème temps.

Direct à 15h: