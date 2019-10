Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg ont perdu leur 6e et 9e places

La FIA a entendu la plainte déposée par Racing Point à l'issue du dernier GP du Japon et, après enquête et avoir entendu les responsables de la marque au Losange, a décidé de disqualifier les monoplaces de Daniel Ricciardo (6e) et de Nico Hulkenberg (9e) de la course.

"Même si notre système de freinage est conforme à la règlement technique, les officiels ont considéré qu'il s'agissait d'une aide au pilotage interdite par le règlement," a indiqué Renault dans un communiqué.

Renault avait développé un système permettant à la voiture de freiner toute seule à des endroits bien déterminés (sur les gros freinages) ce qui permettait aux pilotes de pouvoir freiner juste au bon endroit, ni trop tôt ni trop tard.

Même si elle a ainsi perdu neuf unités et voit la quatrième place de McLaren s'éloigner, tout en permettant à Toro Rosso (62) et Racing Point (58) de se rapprocher, Renault (68) n'a pas reçu d'autre pénalité étant entendu qu'elle n'avait pas utilisé ce système précédemment et qu'elle ne l'utilisera bien sûr plus dès le GP du Mexique de ce week-end.

Cette disqualification est néanmoins un gros coup dur supplémentaire pour le constructeur français à l'heure où le directeur général de la marque (le remplaçant de Carlos Ghosn) Thierry Bolloré (un pro-F1) a été remercié, où les objectifs de la saison (la 4e place constructeur et un podium) ont peu de chance d'être atteints et alors que McLaren, son seul client depuis le départ de Red Bull, a annoncé qu'elle mettrait fin à son bail fin 2020. Dès lors, il est permis de s'inquiéter pour l'avenir de Renault en F1 au-delà de cette échéance...