Rien de vraiment neuf sous le soleil du Castellet.

Grand absent de la journée de jeudi, le Britannique ayant préféré rendre un dernier hommage à l'un des géants de la mode Karl Lagerfeld, Lewis Hamilton est bien de retour ce vendredi au Castellet.

Sous une forte chaleur (49 degrés sur la piste), Le pilote Mercedes a signé le meilleur chrono à l'issue de la première séance d'essais libres en vue du GP de France. Loin encore de sa pole de 2018, le quintuple champion du monde a devancé son équipier Valtteri Bottas de seulement 69 millièmes.

Les Ferrari ont testé un nouvel aileron mais cela n'a pas été concluant du tout, les monoplaces ne pouvant pas boucler plus d'un tour avant de détériorer leurs gommes. On est donc revenu à l'ancien. En mettant ses gommes rouges neuves, les plus tendres, après une longue pause, Charles Leclerc a signé le 3e temps à 373 millièmes, mais Ferrari n'est pas dans le rythme. Sebastian Vettel, cinquième à plus d'une seconde, le confirme.

Pour son GP à domicile, Pierre Gasly (6e) concède une demie seconde à son équipier Max Verstappen, 4à à 880 millièmes. C'est le tarif habituel.

Lando Norris, septième sur sa McLaren-Renault est le « meilleur du reste ». L'écurie cliente est pour l'instant devant l'usine Renault, 9e avec Daniel Ricciardo disposant d'une évolution moteur.

D'une manière générale, tous les pilotes se plaignent d'une usure excessive des pneus. Une forte dégradation liée aux gommes rouges, à la chaleur, au nouvel asphalte mais aussi à la configuration avec pas mal de virages rapides en appui.

En queue de peloton, le réserviste Nicholas Latifi a devancé de 25 millièmes Robert Kubica. Ce qui confirmera sans doute les dires du Polonais sous-entendant que George Russell dispose d'une meilleure Williams que lui.

N'ayant pas disputé la deuxième partie de séance, Romain Grosjean ferme la marche à plus de quatre secondes. Le Français n'a visiblement pas encore trouvé le « chat noir » se cachant dans sa Haas...

La deuxième séance du jour débutera à 15h dans la fournaise du Ricard...