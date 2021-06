Après Valtteri Bottas et Mercedes au matin, c'est au tour de Max Verstappen et Red Bull Racing de se hisser au sommet de la feuille de chronos lors de la 2ème séance d'essais libres du Grand Prix de France. Le Hollandais a amélioré le temps de référence, signant un 1:32.872. Le leader du championnat n'a toutefois pas connu une session fluide en endommageant son aileron avant, ce qui nécessitait le remplacement de la pièce en question. Verstappen n'a devancé que de... 8 millièmes de seconde Valtteri Bottas. Le Finlandais devance son équipier Lewis Hamilton pour deux dixièmes de seconde seulement.

La performance de la séance est le joli 4ème de Fernando Alonso, dont l'écurie Alpine joue à domicile. L'Espagnol est 4 dixièmes de la tête et précède Charles Leclerc (Ferrari), plutôt discret lors des Libres 1, et Esteban Ocon (Alpine) qui est à nouveau le meilleur régional de l'étape. Le Français devance son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri), un centième seulement séparant les deux frères ennemis. Carlos Sainz (Ferrari), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Lando Norris (McLaren) complètent le Top 10. On notera le modeste chrono de Sergio Pérez (Red Bull), 12ème seulement.

Troisième séance libre demain à 12 heures.