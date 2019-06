Après les séances d'essais libres, dominés par les Mercedes, place aux qualifications du GP de France de Formule 1 ce samedi après-midi, dès 15h.

Lors des essais libres 3, c'est Valteri Bottas qui s'est montré le plus rapide, devant son équipier Lewis Hamilton. Deriière, on retrouvait le duo Ferrari Charles Leclerc et Sebastian Vettel, dans cet ordre.

Les essais qualificatifs en direct: