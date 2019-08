Mais que se passe-t-il avec Kimi Raikkonen? Le team Sauber a en effet appelé d'urgence son ancien pilote Marcus Ericsson, toujours réserviste, et l'a prié de venir à Francorchamps ce jeudi alors qu'il devait s'envoler pour Portland disputer la manche d'Indy Car.

Le team Arrow Schmidt Peterson a communiqué ce matin: "Marcus a été appelé par Sauber à Spa et sera remplacé ce week-end par Connor Daly."





Une rencontre media programmée ce matin à Spa avec Kimi a été annulée par le team. Marcus qui a participé aux essais Pirelli en Autriche et est resté proche de l'écurie suisse prendra-t-il le volant dès les premiers essais libres de ce vendredi matin à la place du Finlandais? Iceman est-il malade, blessé? On vous tient au courant dès qu'on en sait plus...