A week-end spécial, horaire spécial. Avec l'avènement d'une course sprint qualificative définissant la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, les qualifications avaient lieu ce vendredi soir à 19 heures dans l'arène de Silverstone. Si Max Verstappen (Red Bull) avait signé le meilleur chrono des essais libres cet après-midi, Lewis Hamilton a riposté devant son public. Le pilote Mercedes partira en pole de la course qualificative avec un chrono en 1:26.134. Le champion en titre s'est toutefois fait peur en partant à la faute dans sa dernière tentative. Verstappen rate la pole pour 75 millièmes.

La deuxième ligne sera noire et rouge avec Valtteri Bottas (Mercedes) devant Charles Leclerc (Ferrari). Ayant vu son meilleur chrono annulé pour non-respect des limites de la piste, Sergio Pérez (Red Bull) s'élancera 5ème. On retrouve ensuite les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo.

George Russell s'est montré sensationnel au volant de sa Williams. Alors que son équipier Nicholas Latifi butait en Q1, le Britannique, probable remplaçant de Bottas chez Mercedes, s'est qualifié 8ème après avoir signé le 7ème temps en Q2. Le Top 10 est complété par Carlos Sainz (Ferrari) et Sebastian Vettel (Aston Martin).

Aucune Alpine n'a atteint la Q3. Fernando Alonso a raté pour quelques millièmes de seconde le Top 10 et est classé 11ème de la séance, deux échelons devant son équipier Esteban Ocon. Pierre Gasly (AlphaTauri) s'intercale entre les deux A521. Décevant 15ème chrono pour Lance Stroll (Aston Martin).

Le départ de la course qualificative du GP de Grande-Bretagne sera donné samedi à 17h10.