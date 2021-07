Alors que la première course qualificative de l'histoire de la Formule 1 aura lieu cet après-midi, les pilotes ont utilisé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne comme warm up. Déjà le plus rapide lors de la première séance, Max Verstappen (Red Bull) a de nouveau établi le chrono de référence de la session en 1:29.902. Le Hollandais, qui partira en première ligne tout à l'heure, a devancé les deux Ferrari. Charles Leclerc et Carlos Sainz sont respectivement à trois et six dixièmes de seconde.

Eliminé en Q2 hier soir, Esteban Ocon (Alpine) s'offre le 4ème chrono. Le Français a précédé Sergio Pérez (Red Bull), dernier pilote à finir à moins d'une seconde de Verstappen, et les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Les Mercedes sont un peu en retrait. Lewis Hamilton, qui partira en pole tout à l'heure, est 8ème devant son équipier Valtteri Bottas, qui est parti en tête-à-queue pendant la séance. Le Top 10 est complété par Pierre Gasly (AlphaTauri). Performances modestes des Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll étant respectivement 17ème et 18ème.

Le départ de la course qualificative du GP de Grande-Bretagne sera donné cet après-midi à 17h30.