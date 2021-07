La Formule 1 a connu une grande première ce samedi sur le coup de 17h30 avec la première course qualificative sprint de son histoire. Max Verstappen (Red Bull) a pris le meilleur sur Lewis Hamilton (Mercedes) dès l'extinction des feux et a mené les 17 tours au programme. Le Hollandais marque 3 points et partira devant tout le monde pour le Grand Prix de Grande-Bretagne demain après-midi à Silverstone. Parti en pole position, Lewis Hamilton finit à deux secondes du leader du championnat. Le britannique signe toutefois le meilleur tour en course.

Le podium de cette qualification sprint est complété par Valtteri Bottas (Mercedes) qui devance Charles Leclerc (Ferrari) et les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Auteur d'un départ fulgurant, Fernando Alonso est le grand bénéficiaire de cette course puisqu'il finit en 7ème position. Sebastian Vettel (Aston Martin) termine 8ème devant George Russell (Williams) qui a pu se maintenir dans le Top 10, et Esteban Ocon (Alpine) qui a également gagné des positions.

