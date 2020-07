Lewis Hamilton a remporté son deuxième Grand Prix de l’année en trois tentatives ce dimanche après-midi en Hongrie. Le champion du monde en titre a réalisé la course parfaite en prenant le meilleur départ et en menant la course de bout en bout. Non content de signer le meilleur tour en course, le Britannique fait coup double en prenant la tête du championnat. La concurrence est prévenue : après son triomphe de Styrie, la machine Hamilton est bien lancée.

Max Verstappen est passé par toutes les émotions. Partant à la faute dans son tour de mise en grille, le pilote Red Bull-Honda a bondi de sa 7e place sur la grille pour directement se hisser dans les trois premiers. Le Hollandais rallie l’arrivée au 2e rang et marque des points précieux au championnat. Valtteri Bottas (Mercedes) est le principal perdant de ce Grand Prix de Hongrie. Auteur d’un mauvais départ, le désormais ex-leader du championnat a limité la casse en cueillant la médaille de bronze.

Après avoir pointé à un moment en 2e position en début de course, Lance Stroll a réalisé le 2e meilleur résultat de sa carrière en terminant à la 4e place. Les Racing Point ont rappelé qu’il allait falloir compter sur elles pour jouer les trouble-fêtes parmi les top teams. Cinquième place pour Alex Albon (Red Bull), qui a pris en fin d’épreuve le meilleur sur Sebastian Vettel (Ferrari) qui marque enfin des points importants après un début de saison complètement raté.

Sergio Pérez (Racing Point) sauve la 7e place après avoir manqué son départ et perdu un temps précieux. Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) et Carlos Sainz (McLaren) complètent le Top 10. Course cauchemardesque pour Charles Leclerc (Ferrari). Victime d’un mauvais choix pneumatique de son équipe en début de course avant d’agoniser avec ses gommes, le Monégasque termine 11e et ne marque aucun point. Le seul abandon de l’épreuve est à mettre à l’actif de Pierre Gasly, victime d’un problème moteur sur son AlphaTauri.