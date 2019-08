Après le bouillon du Grand Prix d'Allemagne, Lewis Hamilton a remis les pendules à l'heure en enlevant le Grand Prix de Hongrie, ultime épreuve avant la trêve estivale. Max Verstappen (Red Bull) a dominé la quasi-totalité de l'épreuve mais le Britannique était intrinsèquement plus rapide en deuxième partie de course.





Le champion en titre a profité d'un choix stratégique pneumatique astucieux de l'écurie Mercedes en effectuant les 21 tours restants avec des pneus médiums frais. Au 67ème des 70 tours, Hamilton finissait par faire sauter le bouchon Verstappen, à l'agonie avec ses pneus. Verstappen s'arrêtait ensuite pour remettre des pneus neufs et signer le point du meilleur tour en course tout en sauvant sa 2ème place.





Ferrari ne peut se consoler qu'avec la 3ème marche du podium, Sebastian Vettel doublant son équipier Charles Leclerc dans les derniers hectomètres. McLaren décroche un Top 5 grâce à Carlos Sainz. L'Espagnol a précédé Pierre Gasly (Red Bull), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Valtteri Bottas (Mercedes), dont la course fut ruinée dès le 1er tour suite à un contact avec Hamilton et Leclerc. Lando Norris (McLaren) et Alex Albon (Toro Rosso) se hissent parmi les dix premiers.