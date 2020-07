Rappelez-vous l'image des deux Haas rentrées à l'issue du tour de chauffe du GP de Hongrie pour chausser avant tout le monde les pneus slicks. Une bonne stratégie ayant permis à l'écurie de pointer aux avant-postes en début de course et au Danois de ramener au team ses deux premiers points.

Hélas, Kevin Magnussen et Romain Grosjean ne sont pas rentrés d'eux-mêmes mais suite à un appel radio de leur ingénieur. Or toute aide extérieure lors du tour de chauffe, hormis pour une question de sécurité, est depuis l'an dernier formellement interdite. Les deux pilotes ont dès lors écopé, tard après la course dimanche soir, d'une pénalité de dix secondes. Du coup, Magnussen a perdu une place et un point. Il rétrograde au dixième rang au profit de Carlos Sainz Jr qui double donc lui sa récolte et inscrit un point supplémentaire permettant à McLaren de repasser Racing Point pour la troisième place au classement des constructeurs. Haas passe de son côté de la 8e à la 9e place.