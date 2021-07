Le bras de fer entre Max Verstappen et les deux Mercedes a repris de plus belle lors de la première séance libre du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Red Bull a signé le meilleur temps de la séance en 1:17.555 mais il ne devance que de 61 millièmes de seconde la Mercedes de Valtteri Bottas. La vainqueur du GP de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton, est troisième à 0.167. Après les événements houleux de Silverstone, le rendez-vous magyar s'annonce particulièrement serré et musclé entre les deux parties.

Carlos Sainz a hissé sa Ferrari au quatrième rang (+0.560) devant Pierre Gasly (AlphaTauri, +0.626), Fernando Alonso (Alpine, +0.830), qui a commis une petite faute au virage 4 en début de séance, et l'autre Ferrari de Charles Leclerc (+0.836). Le top 10 de cette première séance de roulage du week-end sur le Hungaroring est complété par Sergio Pérez (Red Bull, +0.911), Lando Norris (McLaren, +1.094) et Lance Stroll (Aston Martin, +1.200).

Ces premiers essais, qui ont eu lieu dans des conditions idéales, ont été interrompues au drapeau rouge à 18 minutes du terme suite à la sortie de piste de Yuki Tsunoda. Le pilote nippon a perdu le contrôle de son AlphaTauri au même endroit qu’Alonso et tapé son aileron arrière contre le mur de pneus. Les mécaniciens de l'écurie italienne auront du pain sur la planche.

La deuxième séance libre aura lieu cet après-midi à 15 heures.