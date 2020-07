Après la pluie de vendredi après-midi, les Formule 1 ont pu à nouveau évoluer sur une piste sèche pour la troisième séance libre du Grand Prix de Hongrie. Les Mercedes ont repris leur parade avec un implacable doublé. Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide en tournant en 1:15.437. Le vainqueur du premier Grand Prix de la saison a devancé pour 47 millièmes de seconde son équipier Lewis Hamilton. Même si les principaux intéressés estiment que les qualifications devraient être plus disputées, il faut s'attendre à une démonstration des W11 cet après-midi.

Les Ferrari sont en progression par rapport au cauchemar du Red Bull Ring. Charles Leclerc a signé le quatrième chrono, à trois dixièmes de Bottas. Le Monégasque est encerclé par les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll. Devancé par Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel est quant à lui huitième. Le Top 10 est complété par Pierre Gasly (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (Renault). Les qualifications débuteront à 15 heures cet après-midi.