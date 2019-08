Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide lors de la 3ème séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le Britannique, qui s'était déjà hissé au sommet de la feuille de chronos lors de la 1ère séance, a tourné en 1:16.084, améliorant considérablement son temps de la veille. C'était très serré derrière le leader du championnat. Max Verstappen (Red Bull) n'échoue qu'à... 13 millièmes de Hamilton tandis que Sebastian Vettel (Ferrari) est 3ème à... 82 millièmes. Voilà qui promet.





On retrouve ensuite à nouveau une Mercedes suivie d'une Ferrari et d'une Red Bull. Valtteri Bottas est recalé à 271 millièmes et précède Charles Leclerc et Pierre Gasly. On retrouve ensuite Lando Norris (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren) et Kevin Magnussen (Haas). A noter que la séance fut quelque peu écourtée suite à un incident lors de la course de Formule 2, les commissaires ayant dû copieusement nettoyer la piste.