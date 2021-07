Oui, il y a bien un chassé-croisé entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce week-end au Grand Prix de Hongrie. Le Britannique a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres sur le Hungaroring avec un meilleur chrono en 1:16.826. Le pilote Mercedes devance de 88 millièmes son homologue du Red Bull Racing. Les qualifications s'annoncent croustillantes !

Valtteri Bottas complète le tiercé de la session, celui qui est pressenti chez Alfa Romeo l'an prochain étant à deux dixièmes. Le best of the rest est emmené par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui ont pris le dessus sur la McLaren de Lando Norris et la Red Bull de Sergio Pérez, premier pilote au-delà de la seconde. Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin) se hissent aussi dans le Top 10.

© DR



La séance était marquée par la violente sortie de Mick Schumacher. Le pilote Haas tapait très fort le mur de pneus, l'avant de sa voiture étant fortement endommagé. Les mécaniciens de l'écurie américaine mettent les bouchées doubles pour réparer dans les temps la monture du jeune Allemand en vue des qualifications qui auront lieu cet après-midi à 15 heures.