La première ligne sera 100% noire demain après-midi au Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton a réalisé la pole position en 1:15.419. Le Britannique partira devant tout le monde pour la 101ème fois de sa carrière. A ses côtés, le septuple champion du monde aura Valtteri Bottas, le lieutenant de l'écurie Mercedes ayant concédé 315 millièmes.

Max Verstappen est donc battu, le pilote Red Bull étant à 421 millièmes de son némésis. Sergio Pérez, son équipier, partira à ses côtés mais le Mexicain n'a pas pu signer de deuxième tentative chronométrée, Hamilton ayant trop ralenti le peloton et empêchant le vainqueur du GP d'Azerbaïdjan de passer la ligne à temps. LH44 sera-t-il sous investigation pour cela ?

La troisième ligne sera partagée par Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren). On retrouve ensuite la Ferrari de Carlos Sainz, unique pilote de Maranello à être passé en Q3 après le crash de Carlos Sainz en Q2 (15ème). La séance a d'ailleurs dû être interrompue au drapeau rouge suite à la sortie du Madrilène. Le Top 10 est complété par les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso ainsi que l'Aston Martin de Sebastian Vettel.

Le départ du GP de Hongrie aura lieu dimanche à 15 heures tapantes.