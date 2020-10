Le Britannique Lewis Hamilton, qui s'élancera juste à côté de son coéquipier et a déjà remporté six courses sur dix cette saison, aura l'occasion d'égaler le record de victoires en F1 (91) de Michael Schumacher. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la 3e place des qualifications samedi, derrière les deux Mercedes, comme souvent ces derniers mois. Charles Leclerc a réussi à placer sa Ferrari à la 4e place sur la grille à l'issue de la Q3, alors que son coéquipier Sebastian Vettel, en partance pour l'écurie Aston Martin (Racing Point) l'année prochaine, s'est fait éliminer en Q2 et devra se contenter de la 11e place au départ, au coeur du peloton.

Les Renault ont réalisé un joli tir groupé avec Daniel Ricciardo 6e et Esteban Ocon 7e. Pierre Gasly (AlphaTauri), victorieux à Monza, partira 12e tandis que Romain Grosjean (Haas) sera 16e sur la grille. Nico Hülkenberg a remplacé dans la matinée, au pied levé, Lance Stroll souffrant, mais n'a pas pu faire mieux que le 20e chrono des qualifications dans la Racing Point qu'il avait déjà pilotée à Silverstone. L'Allemand avait alors remplacé Sergio Pérez, aux Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire de la F1, début août, après un test positif du Mexicain au Covid-19.

Ces qualifications ont eu lieu alors que les pilotes et leurs équipes n'ont eu qu'une seule séance d'essais libres samedi matin. Les deux séances prévues vendredi ont été annulées en raison des mauvaises conditions météo qui auraient empêché l'hélicoptère médical de décoller en cas d'accident grave.

