A l'issue d'une séance marquée le drapeau rouge suite à la sortie d'un Valtteri Bottas ayant tapé le mur avec son Alfa Romeo, c'est Charles Leclerc qui a mis tout le monde d'accord lors de cette première session libre du Grand Prix de Miami. Le Monégasque a réalisé un meilleur temps en 1:31.098. Le leader du championnat et de la Scuderia Ferrari a devancé un étonnant George Russell qui n'a concédé que 71 millièmes au volant d'une Mercedes qui est pourtant loin du niveau de la Ferrari. Les évolutions apportées en Floride portent-elles leurs fruits chez les Gris ?

Suivent les deux Red Bull. Max Verstappen est troisième, à 179 millièmes, précédant son équipier Sergio Pérez qui a lâché 203 millièmes sur Leclerc. On retrouve ensuite Pierre Gasly (AlphaTauri) et Carlos Sainz (Ferrari) qui ont tous deux lâché quatre dixièmes. Autre belle surprise de cette séance, le septième temps signé Alex Albon sur sa modeste Williams. L'Anglo-Thaï a même pointé dans le Top 5 à un moment. Dernier chrono sous la seconde d'écart, Lewis Hamilton (Mercedes) est huitième.

Kevin Magnussen (Haas) est neuvième devant les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris. On notera que certains pilotes sont encore peu à leur aise sur le nouveau circuit de Miami. Nicholas Latifi (Williams), qui ferme la marche, est ainsi à plus de quatre secondes de la tête !

La deuxième séance libre débutera ce soir à 23h30.