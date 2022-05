Cinq anciens vainqueurs et cinq nouveaux prétendants.

Plus court circuit du calendrier avec ses 3,340 km, Monaco est clairement le tracé où le pilote fait le plus la différence, en termes de talent mais aussi de prise de risques en se rapprochant de plus en plus près des glissières au fil des tours et des sessions. C’est aussi celui où la hiérarchie des forces en présence est parfois bouleversée et où les lignes droites (et donc le phénomène de marsouinage handicapant toujours certains) sont les plus réduites.

(...)