Feu vert

Max Verstappen remporte son 1er GP à Monaco et prend pour la première fois de sa carrière la tête du championnat du monde au terme du GP de Monaco le plus rapide de l'histoire. Une course parfaite pour le pilote Red Bull. « C'est aussi mon premier podium en Principauté, » a déclaré le Belgo-néerlandais visiblement un peu ému. « Je suis fier. On va essayer de continuer sur cette lancée. »

Red Bull mène le championnat constructeurs (pour un point) pour la première fois depuis le début de l'ère hybride en 2014.