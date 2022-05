Le héros local Charles Leclerc a devancé Sergio Perez et Carlos Sainz pour fixer le temps le plus rapide lors des premiers essais libres du Grand Prix de Monaco. Le pilote Ferrari, qui accuse six points de retard sur le leader du championnat Max Verstappen avant ce week-end, a été enregistré 1:14.531 avec les pneus médiums, pour devancer Pérez pour 39 millièmes.

Sainz était à sept centièmes de son coéquipier Leclerc, Verstappen étant classé quatrième, les quatre premiers pilotes séparés par seulement 181 millièmes.

Lando Norris (McLaren), souffrant en début de semaine, a pu participer aux essais et finit en cinquième position, une dixième devant son coéquipier Daniel Ricciardo (P7) tandis que Pierre Gasly (AlphaTauri) s'intercale entre les deux MCL36.

George Russell a hissé la première Mercedes en huitième position, devant Sebastian Vettel (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes) qui complète le Top 10. Yuki Tsunoda a terminé 11e, avec une fraction d'avance devant Lance Stroll (AMR), Fernando Alonso (Alpine) en 13ème position alors que les Bleus s'attendent à un week-end difficile en Principauté.

Valtteri Bottas a été le seul pilote à ne pas avoir établi de temps au tour, le Finlandais passant la majeure partie de la session dans le garage après que son équipe Alfa Romeo eut retiré l'arrière de la voiture pour enquêter sur un problème technique.

La deuxième séance d'entraînement pour le Grand Prix de Monaco aura lieu à 17 heures, heure locale.