Sacré Charles Leclerc ! Après une première séance d'essais gâchée par des ennuis de boite de vitesses après seulement quatre tours, le régional de l'étape s'est rebiffé lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco en s'adjugeant le meilleur temps. Le leader de la Scuderia Ferrari a tourné en 1:11.684. On n'avait plus vu le cavallino aussi en verve depuis longtemps puisque Carlos Sainz est crédité du deuxième temps, à seulement un dixième de son équipier.

On retrouve les deux grands rivaux de ce début de saison avec Lewis Hamilton (Mercedes) précédant Max Verstappen (Red Bull). Les deux hommes sont à un peu moins de quatre dixièmes de Leclerc. Cinquième chrono pour Valtteri Bottas (Mercedes) devant Lando Norris (McLaren) et Pierre Gasly (AlphaTauri). Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent le Top 10.

On notera le modeste 15ème temps de Daniel Ricciardo (McLaren) tandis que Yuki Tsunoda (AlphaTauri) est bon dernier après avoir entre autres touché le rail au bureau de tabac. La séance a été interrompue à 5 minutes de la fin suite à une touchette de Mick Schumacher (Haas) avec le mur. L'Allemand parvenait à ranger sa monture dans l'échappatoire de la nouvelle chicane.

La troisième et dernière séance libre du GP de Monaco aura lieu samedi à midi.