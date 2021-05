La troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco n'a pas été de tout repos. La session a été émaillée par les sorties de piste de Nicholas Latifi (Williams) et Mick Schumacher (Haas), les deux pilotes tapant respectivement au bureau de tabac et au casino. Les mécaniciens auront du pain sur la planche s'ils espèrent voir leurs pilotes prendre part aux qualifications cet après-midi. Le crash de Schumacher a d'ailleurs définitivement arrêté la séance au drapeau rouge.

Après Sergio Pérez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) jeudi, c'est Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide au volant de sa Red Bull. Le Hollandais a tourné en 1:11.294. Il devance toutefois les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui pourraient bien avoir leur mot à dire pour la suite du week-end. Sainz est à seulement 47 millièmes de seconde du fer de lance de Milton Keynes. La première Mercedes, celle de Valtteri Bottas, est en quatrième position devant Sergio Pérez.

Sixième chrono pour Lando Norris (McLaren) qui confirme son aisance contrastant avec la fébrilité de son équipier Daniel Ricciardo, seulement 13ème. Lewis Hamilton (Mercedes) est septième devant Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin). On notera que Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) n'ont su réaliser un chrono représentatif, les deux pilotes fermant la marche derrière les Haas et les Williams.

Les qualifications débuteront cet après-midi à 15 heures.