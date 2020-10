Valtteri Bottas était l'homme en forme depuis le début du week-end au Grand Prix du Portugal à Portimao. Mais, une fois de plus, le Finlandais est tombé sur un os nommé Lewis Hamilton lors des qualifications. Le Britannique a délogé in extremis son équipier avec un chrono en 1:16.652, battant Bottas pour 102 millièmes de seconde. Le Nordique était le plus rapide jusqu'en Q2 mais en Q3, au moment crucial, c'est le futur septuple champion du monde qui a eu le dernier mot.

La deuxième ligne sera explosive. Max Verstappen (Red Bull), qui a concédé 252 millièmes sur Hamilton, s'élancera aux côtés de son vieil ami Charles Leclerc (Ferrari). Le Monégasque a encore sorti le grand jeu pour permettra à la Scuderia de faire bonne figure en qualifications. Sergio Pérez (Racing Point) et Alex Albon (Red Bull) occupent la 3ème ligne. Suivent les McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris, ainsi que l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Daniel Ricciardo (Renault) est 10ème mais n'a pas signé le moindre chrono après être parti à la faute en Q2.

Deux grosses déceptions sont à noter: Lance Stroll (Racing Point), seulement 12ème derrière Esteban Ocon (Renault), et surtout Sebastian Vettel (Ferrari) qui n'a pu faire mieux qu'un médiocre 15ème temps. Allègrement devancé par son équipier Leclerc, l'Allemand a même été précédé par la Williams de George Russell ! La comparaison fait mal...

Le départ du Grand Prix du Portugal sera donné demain à 14h10.