La première séance d'essais libres du Grand Prix de Russie à Sotchi s'est soldée par un doublé des Mercedes. Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide avec un chrono en 1:34.427. Depuis qu'il sait que son avenir ne passera plus par l'écurie allemande, le Finlandais semble libéré. Il a devancé de 211 millièmes son équipier Lewis Hamilton. En troisième position, on retrouve Max Verstappen qui n'a échoué qu'à 16 millièmes de son rival pour le titre mondial.

Quatrième chrono pour Charles Leclerc (Ferrari) qui est le dernier pilote sous la seconde d'écart. Le quinté de tête est complété par Sebastian Vettel (Aston Martin) qui a eu le dernier mot face à Pierre Gasly, à nouveau excellent sur son AlphaTauri, et Carlos Sainz (Ferrari). Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Alpine) complètent le Top 10 devant Esteban Ocon (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin). Vainqueur du dernier Grand Prix en Italie, Daniel Ricciardo (McLaren) se contente du 14ème temps.

La deuxième séance d'essais libres aura lieu cet après-midi à 14 heures.