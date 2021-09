Le Finlandais est ainsi pénalisé de dix places et partira en 17e position sur la grille de départ de ce 15e des 22 rendez-vous de la saison de Formule 1. A l'issue de dernières minutes de la séance de qualifications samedi, le Britannique Lando Norris (McLaren) a décroché la première pole position de sa carrière et partira en première ligne aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrai). Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le quatrième chrono et partira en deuxième ligne à côté de son compatriote George Russel (Williams). Valtteri Bottas avait signé le 7e chrono sur la piste du circuit du parc Olympique.

Leader au classement du championnat du monde avec cinq points d'avance sur Hamilton, le Néerlandais Max Verstappen partira dernier sur la grille en raison d'un changement de moteur sur sa Red Bull lui coûtant une pénalité ajoutée à sa sanction de trois places suite à son altercation avec Hamilton à Monza en marge du Grand Prix d'Italie.

Le départ du Grand Prix de Russie est prévu à 14h00 à Sotchi.