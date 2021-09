Le Britannique et Mercedes ont parfaitement géré l’arrivée du déluge pour gagner à Sotchi.

Ce n’est pas un hasard si Mercedes est invaincue depuis 2014. Les six couronnes glanées par Lewis Hamilton depuis cette même année ne sont pas non plus anodines. L’écurie allemande fournit à son champion britannique la meilleure voiture mais elle sait aussi se montrer perspicace quand une situation devient critique lors d’un GP. C’est exactement ce qui s’est passé dimanche à Sotchi, une piste frappée du sceau de l’étoile à trois branches depuis son arrivée au calendrier de la F1 il y a déjà 7 ans.

Si les vannes célestes ne s’étaient pas ouvertes lors des derniers tours, il y avait fort à parier que Hamilton franchirait la ligne d’arrivée dans les échappements de Lando Norris. Si le champion en titre était revenu dans les échappements de son cadet, le pilote McLaren remettait à chaque fois un coup de butoir pour empêcher la Mercedes n°44 de prendre le dessus. Quand Hamilton s’est précipité dans la pitlane pour chausser les intermédiaires, plus d’un a cru que les hommes de Toto Wolff baissaient les armes. Erreur, vu qu’un vrai déluge s’abattait sur le circuit russe quelques intants après. Et la victoire de passer définitivement dans le camp allemand. Coup de chapeau au muret noir qui a une fois de plus brillé par son intelligence, et à Hamilton d’avoir induit en erreur son rival pour mieux le cueillir par la suite.

En défaisant Norris et son ancienne écurie, LH44 en profite pour signer son 100e succès en F1 et prendre la tête du championnat. "Jamais je n’aurais cru gagner mais mon team a parfaitement choisi le moment pour changer de pneus à la fin et je n’avais plus qu’à conclure", avouait un Lewis presque surpris.

(...)