Avec une piste s'améliorant au fil de l'après-midi, les qualifications du Grand Prix de Russie ont été palpitantes lors de l'ultime phase. Le bon plan était de chausser les pneus pour piste sèche dans les tous derniers instants, même si le tracé de Sotchi était toujours détrempé par endroits. Au jeu des équilibristes, c'est un excellent Lando Norris qui avait le dernier mot. Le pilote McLaren signait la première pole de sa carrière en 1:41.993. Après la victoire de Daniel Ricciardo à Monza, la période positive se poursuit pour les Oranges !

Le Britannique aura à ses côtés son ancien équipier Carlos Sainz. Le pilote Ferrari a concédé 5 dixièmes de seconde sur son grand copain des paddocks. Premier pilote à avoir tenté le pari des slicks, George Russell signe une nouvelle prestation stupéfiante sur sa Williams avec le troisième chrono. Le futur pilote Mercedes partagera la deuxième ligne avec son futur équipier, Lewis Hamilton. Le champion en titre a connu une Q3 brouillonne avec un aileron avant endommagé en se loupant à l'entrée de la pitlane avant de partir en toupie dans sa dernière tentative chronométrée au virage n°16.

Le vainqueur du dernier GP d'Italie, Daniel Ricciardo (McLaren), complète le quinté de tête. On retrouve ensuite Fernando Alonso (Alpine). Valtteri Bottas (Mercedes) n'a guère fait mieux que Hamilton, le futur pilote Alfa Romeo se contentant du septième chrono. Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine) complètent le Top 10.

Plusieurs cadors ont raté le coche. Sebastian Vettel (Aston Martin) a été éliminé en 11ème position devant les AlphaTauri de Pierre Gasly, qui ne cachait pas sa déception de ne pas être en Q3, et Yuki Tsunoda. Nicholas Latifi (Williams) et Charles Leclerc (Ferrari) n'ont pas signé de chrono en Q2 mais le Canadien et le Monégasque partiront de toute manière en fond de grille suite au changement de plusieurs éléments moteur, tout comme Max Verstappen (Red Bull) qui n'est même pas sorti en Q1.

Le départ du Grand Prix de Russie sera donné dimanche à 14 heures.