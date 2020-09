Comme à la parade. Lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Russie à Sotchi, les Mercedes ont verrouillé le haut du classement. La concurrence se retrouve reléguée à une seconde pleine. Une fois de plus, il faut s'attendre à un voile noir sur le reste du week-end en bord de Mer Noire...

Valtteri Bottas s'est à nouveau montré le plus rapide avec un chrono en 1:33.519. Le Finlandais a devancé de deux dixièmes son équipier Lewis Hamilton qui a retrouvé le haut du classement après avoir fait une simulation en pneus durs au matin. Le champion en titre s'est fait une frayeur en bloquant les roues et n'a, heureusement, pas touché les barrière en TecPro.

Daniel Ricciardo confirme qu'il est en forme à Sotchi. L'Australien est le meilleur des autres au volant de sa Renault avec le troisième temps de la session. Le futur pilote McLaren est à 1.058 de Bottas. Le quinté de tête est complété par les deux McLaren avec Carlos Sainz devant Lando Norris. Lance Stroll (Racing Point) est 6ème.

Il faut descendre à la 7ème place pour trouver la première Red Bull-Honda. Max Verstappen a terminé à une seconde et demie des Mercedes. On note la présence des deux Ferrari dans le Top 10 de l'après-midi, Charles Leclerc et Sebastian Vettel entourant la Renault d'Esteban Ocon.

La troisième séance libre débutera demain matin, à 11 heures.